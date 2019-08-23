Москва, , 16:14 — REGNUM

Министерство труда и социальной защиты России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ ведомства опубликован 23 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития и Министерством финансов величину прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей», — говорится в документе.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля.

За I квартал 2019 года прожиточный минимум в целом по стране составлял 10 753 рубля, для трудоспособного населения — 11 653 рубля, для пенсионеров — 8 894 рубля, детей — 10 585 рублей.

Напомним, ранее на неделе Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

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