Рязань, , 16:11 — REGNUM

Паспорта готовности к отопительному сезону 2019/2020 года получили 1 400 домов Рязани. Это 55% от общего числа многоквартирных домов. Объекты социальной сферы готовы к предстоящей зиме на 95%. В мэрии будут держать на контроле сроки ремонта тепловых сетей, сообщили 23 августа в пресс-службе администрации города.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

Всего паспортов готовности жилого фонда необходимо выдать 2 706. Времени на подготовку домов к отопительному сезону остаётся не так много, поэтому городские власти поручили ответственным лицам ускорить темпы оформления документов. Очищать городские территории от снега и наледи будут 139 единиц техники, которая находится на балансе Дирекции благоустройства Рязани. На центральных улицах дороги будут обрабатывать жидким реагентом пять спецмашин, к другим участкам направят 35 машин с пескосоляной смесью.

«Вся техника должна быть готова заранее. Уже сейчас необходимо подготовить площадки для складирования убранного снега. Нельзя допускать, чтобы он затруднял движение и создавал неудобства жителям», — подчеркнул советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев.