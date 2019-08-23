Кантхо, , 16:05 — REGNUM

Власти Южной Кореи поддержали открытие Центра сельскохозяйственного оборудования во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей института Korea Institute for Advancement of Technology.

По их словам, церемония открытия корейско-вьетнамского центра сельскохозяйственного оборудования прошла в городе Кантхо 22 августа.

Известно, что в церемонии открытия центра приняли участие около 70 человек, включая представителей Korea Institute for Advancement of Technology и заместитель мэра города Кантхо.

Кантхо — четвертый по величине город во Вьетнаме, находящийся в 170 км от Хошимина. Население 1,5 млн человек.

Как отметили представители института, данный центр был создан в рамках проекта по развитию сотрудничества между станами.

В 2016 году министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи подарила Вьетнаму 100 тракторов, а также провела ряд мероприятий по улучшению качества образования.