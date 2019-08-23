Ашхабад, 23 августа 2019, 15:52 — REGNUM
В Туркмении производство хлопчатобумажной пряжи в январе — июле 2019 года выросло на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Хлопчатобумажных тканей — увеличилось на 75,6% и шелка-сырца — сразу на 91,8%, пишет «Туркменистан сегодня».
Одновременно с этим выросли объемы производства швейных и трикотажных изделий — на 47,9% и ковров — более чем на 16%.
Объем розничных продаж произведенной в Туркмении текстильной и швейной продукции за семь месяцев текущего года увеличился на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.