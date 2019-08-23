Ашхабад, , 15:52 — REGNUM

В Туркмении производство хлопчатобумажной пряжи в январе — июле 2019 года выросло на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Хлопчатобумажных тканей — увеличилось на 75,6% и шелка-сырца — сразу на 91,8%, пишет «Туркменистан сегодня».

Одновременно с этим выросли объемы производства швейных и трикотажных изделий — на 47,9% и ковров — более чем на 16%.

Объем розничных продаж произведенной в Туркмении текстильной и швейной продукции за семь месяцев текущего года увеличился на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.