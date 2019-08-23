Ашхабад, , 15:29 — REGNUM

В январе — июне 2019 года Туркмения продала за рубеж 39,3 тысячи тонн хлопчатобумажной пряжи на сумму $114 млн (около 7,5 млрд рублей), что на 24,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года, пишет «Туркменистан сегодня».

Также в первой половине текущего года экспортировано хлопчатобумажных тканей — около 60 млн квадратных метров на сумму $61,8 млн (более 4 млрд рублей), что превышает прошлогодний показатель на 37,8%.

Поставки пошитой в Туркмении одежды и прочих готовых текстильных изделий в другие страны также выросли на 16,8% и достигли $38,1 млн (2,5 млрд рублей).

Отмечается, что только во время проведения Каспийской выставки инновационных технологий бизнесмены из России, Турции, США, ОАЭ и других стран заключили 20 сделок на приобретение туркменской хлопчатобумажной, фланелевой и джинсовой ткани на общую сумму $6 млн 335 тысяч (416 млн рублей)