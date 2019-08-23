Москва, , 15:32 — REGNUM

В государственных закупках по ремонту автомобильных дорог в нескольких районах Московской области выявлены признаки картельного сговора. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Так, признаки сговора выявлены во время проведения электронных аукционов по ремонту транспортной сети в Мытищинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском, Солнечногорском, Можайском, Наро-Фоминском районах. Общая протяженность автомобильных дорог, которые могло затронуть антиконкурентное соглашение участников торгов, составляет около 170 километров.

На данный момент ФАС РФ возбудило дело в отношении двух компаний, которые могли координировать действия на торгах по ремонту подмосковных дорог. В качестве одного из доказательств картеля антимонопольное ведомство называет единообразную схему поведения компаний во время участия в девяти электронных аукционах на общую сумму 1,4 млрд рублей. По версии ФАС, произошло минимальное снижение цен на контракты по ремонту дорог.

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