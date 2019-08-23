Пермь, , 15:23 — REGNUM

В новом учебном году компания «ОДК-Пермские моторы» расширит программу дуального обучения, включив неё учащихся по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» в Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба предприятия.

«Кроме Пермского авиатехникума, искусству литейного дела нигде не обучают, а потребность в грамотных специалистах с каждым годом растет», — объяснил актуальность программы главный металлург АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Югай.

Отмечается, что система подготовки литейщиков будет организована по двум направлениям — теоретическая подготовка в техникуме и практические занятия на заводе. При этом практические занятия будут занимать большую часть учебного времени. На предприятии полагают, что таким образом студенты лучше поймут свою специальность и получат профессиональные навыки.

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