Москва, 23 августа 2019, 15:16 — REGNUM

Несмотря на то, что доходы населения России не растут фактически пять лет, макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому хорошо зарабатывающие молодые люди активнее стали принимать решения по ипотечным кредитам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Ипотечное жилье
Ипотечное жилье
Mil.ru
«Банк России успешно и эффективно таргетирует инфляцию и показатель на уровне 4% может стать реальностью при отсутствии внешних шоков уже в 2020 году.
Вторую неделю подряд граждане живут на фоне дефляции — цены на многие категории продуктов питания хотя и символично, но снижаются. Все это происходит на фоне продолжающегося снижения ключевой ставки Банком России.
До конца года и кредиты с высокой вероятностью могут подешеветь — ведь только за последние два месяца процентные ставки по депозитам ведущие банки страны снизили на 0,5% — 0,75%. Не исключаю, что к концу марта 2020 года ипотека подешевеет на 1%.
Успешная и зарабатывающая в крупных городах России молодежь всегда была и остается решительнее в принятии сложных решений в области личных финансов.
Тренд налицо: ипотечные кредиты становятся доступнее и активность заемщиков, особенно среди молодых семей, продолжит расти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России молодые люди в 2018 году поставили рекорд по числу взятых ипотечных кредитов.

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