Москва, , 15:15 — REGNUM

Муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа и Югры получают самые высокие в России зарплаты — 133,5 тыс. рублей и 97,5 тыс. рублей в среднем соответственно. Такие данные приводит Росстат.

Далее по величине зарплат чиновников идёт Чукотка — 93,8 тыс. рублей. В десятке лидеров — Ненецкий автономный округ (93,7 тыс. рублей), Москва (91,4 тыс. рублей), Сахалинская область (90,6 тыс. рублей), Магаданская область (79 тыс. рублей), Камчатка (75,6 тыс. рублей), Мурманская область (66,8 тыс. рублей) и Якутия (62 тыс. рублей).

При этом в 14 регионах из 85 местные чиновники в среднем зарабатывают больше, чем работающие в других сферах. Заметнее всего перевес в их пользу на Ямале, здесь он составляет 31,5 тыс. рублей (без учета предприятий малого бизнеса). В Югре превышение составляет 21 тыс. рублей, а вот в Москве и Санкт-Петербурге чиновники получают меньше — на 13% и 20,6% в среднем соответственно.

Регионы с самой низкой зарплатой муниципальных служащих — Северная Осетия, Дагестан, Смоленская область, Калмыкия, Алтайский край, Курганская и Кировская области, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Псковская область. Она составляет от 23,1 тыс. до 18,1 тыс. рублей.

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