Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM

В Уральском федеральном округе в июле 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться, составив 4,1% против 4,2% в июне. Цены снизились за счёт меньшей, чем годом ранее, индексации тарифов на услуги ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.

Инфляция в июле показала рост на 1% по сравнению с июнем в сегменте непродовольственных товаров. В остальных аспектах она лишь тормозилась.

Продовольственная инфляция в Уральском федеральном округе в июле не изменилась, оставшись на уровне 5%. Но выросла цена на импортные яблоки и картофель, прошлогодний урожай которого иссяк. В сфере услуг годовая инфляция замедлилась до 4,5% с 4,7% предыдущего месяца.

В июле инфляция в Уральском федеральном округе сохранилась ниже общероссийских показателей в 4,6%. Это произошло в основном за счёт Тюменской области вместе с ХМАО и ЯНАО, где инфляция составила 3,1%, в Челябинской области показатель инфляции — 4%, в Курганской — 4,6%.

Особняком стоит Свердловская область, где инфляция выше общероссийской и составляет 5,1%. В Центробанке видят основную причину в более высоком спросе жителей Среднего Урала на подорожавшую молочную продукцию и кондитерские изделия, легковые автомобили и туристические поездки.

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