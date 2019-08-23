Махачкала, , 15:15 — REGNUM

Законопроект об увеличении акцизов на вино положительно скажется на развитии Дагестана. Он ежегодно будет приносить в бюджет республики дополнительно 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

«Дагестан занимает одно из лидирующих мест в России в виноградарской отрасли. Сегодня в республиканский бюджет поступает больше 2 млрд рублей в виде акцизов на алкогольную продукцию, но эта статья доходов может увеличиться примерно на 1 млрд рублей», — сказал на совещании в региональном правительстве вице-премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, благодаря этим деньгам появится возможность строить в Дагестане больше школ, детских садов и решать другие социальные вопросы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняли закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года. Документ предполагает установление новых ставок на виноматериалы и виноград для производства тихих и игристых напитков на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%.