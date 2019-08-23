Уфа, , 15:19 — REGNUM

361 подъезд отремонтирован в Уфе в рамках программы по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах Башкирии. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители у своего дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что во всех подъездах деревянные окна заменили на пластиковые, обустроили входные группы, заменили входные двери, положили на пол первого этажа кафель, покрасили стены, установили энергосберегающие светильники, заменили почтовые ящики. Еще в 498 подъездах ведутся ремонтные работы.

Напомним, что ремонт подъездов в Уфе осуществляется в рамках программы по комплексному ремонту подъездов в многоквартирных домах Башкирии. Программа реализуется с 2019 года и рассчитана до 2024 года.

Всего в Уфе в рамках этой программы запланировано отремонтировать 1 288 подъездов в 444 многоквартирных домах.