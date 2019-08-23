Бишкек, , 14:57 — REGNUM

Правительство Киргизии поручило госагентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства учредить общественный фонд «Фонд развития природы», пишет «Tazabek».

Организация будет создана в рамках стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, заключенном между киргизстанскими властями и канадской горнорудной компанией «Centerra Gold Inc», занимающейся разработкой крупнейшего в республике золотого рудника «Кумтор».

Предполагается, что канадский инвестор будет оплачивать работу «Фонда развития природы».

Правительство Киргизии обещает использовать деньги фонда исключительно для защиты экологии республики.

Отметим, что канадские инвесторы длительное время, согласно действующим договоренностям, исправно перечисляют средства в Фонд развития Иссык-Кульской области. Однако сам фонд, работающие под управлением местного менеджмента, уже несколько раз оказывался в центре скандалов, связанных с воровством денег из организации.

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