Ашхабад, , 14:51 — REGNUM

Руководство таможенной службы Туркмении провело переговоры с региональным координатором «Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками» Батыром Гельдыевым. Об этом сообщает пресс-служба таможенного ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили деятельность групп портового контроля, дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и предстоящие этапы по реализации Плана намеченных мероприятий в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками.

Отмечается, что Туркмения присоединилась к Программе по контролю за контейнерными перевозками в 2009 году. После этого в стране были созданы группы портового контроля в международном таможенном терминале и в международном морском порту города Туркменбаши.