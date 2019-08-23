Севастополь, , 14:48 — REGNUM

«Объединенная зерновая компания» подала иск о признании банкротом судоремонтного завода «Южный Севастополь», сумма требований превышает более 1,2 млрд рублей. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Арбитражном суде Севастополя.

«Иск о признании должника банкротом зарегистрирован 22 августа. Материалы поступили к судье Арбитражного суда Севастополя Алексею Погребняку. Сумма требований составляет более 1,2 млрд руб.», — отметили в суде.

Напомним, в 2014 году «Объединенная зерновая компания», «Южный Севастополь» и торговое ООО «Адмата» заключили договор, согласно которому поручители приняли на себя обязательства отвечать перед ОЗК за исполнение контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции. В 2015 году международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ дважды взыскал с компаний в пользу ОЗК задолженность за оплаченную, но не поставленную сельхозпродукцию. Полагая, что у ответчиков возникли обязательства из договора поручительства, истец обратился в суд за взысканием задолженности. Ответчики, в свою очередь, сочли, что договор поручительства является недействительной сделкой, и обратились в суд со встречными исками.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Южный Севастополь» в пользу ОАО «Объединенная зерновая компания» 18,3 млн долларов.

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