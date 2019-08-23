Мурманск, , 14:37 — REGNUM

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», построенный в России, отправился из Мурманска на Чукотку, к месту эксплуатации. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева.

В торжественной церемонии, посвященной отправке плавучей АЭС в Певек, где для нее уже подготовлена соответствующая инфраструктура, принял участие ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. Сотрудники института ядерной энергетики и технической физики вуза под его руководством участвовали в разработке и тестировании оборудования реакторов КЛТ-40С, которыми оснащена первая в мире плавучая атомная ТЭС.

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Плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» проекта 20 870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Срок эксплуатации плавучей ПАТЭС составляет минимум 36 лет с циклами по 12 лет, между которыми необходимо перезагружать активные зоны реакторов.

Отмечается, что до пункта назначения ПАТЭС предстоит преодолеть 5000 км при помощи буксиров. В пункте назначения «Академик Ломоносов» начнёт работать в декабре нынешнего года, обеспечивая передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

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