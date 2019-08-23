Пусан, Южная Корея, , 14:41 — REGNUM

В южнокорейском городе Пусане намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, к 2030 году администрация города намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20%, а к 2050 году — до 50%.

По состоянию на конец прошлого года, доля возобновляемых источников энергии в городе составила всего 2,56%.

Известно, что Пусане намерены увеличить объем электроэнергии, вырабатываемой ветряными электростанциями, до 41 МВт к 2022 году, до 295 МВт к 2030 году и до 1406 МВт к 2050 году.

Кроме того, объем электроэнергии, вырабатываемой плавучими солнечными электростанциями, также планируется увеличить с 165 МВт до 1665 МВТ к 2030 году, до 4 039 МВт к 2050 году.

К 2023 году в Пусане намерены создать промышленный кластер, который поспособствует производству водородной энергетики и созданию Центра энергетики.

Возобновляемая энергия— энергия из неисчерпаемых источников. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы игеотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём).