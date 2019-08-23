Москва, , 14:23 — REGNUM

Правительство Китая поддерживает усилия России по борьбе с незаконной вырубкой лесов, сообщили российские СМИ со ссылкой на МИД КНР. Данное заявление стало ответом на инициативы главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

Российская сторона давно отмечала, что, благодаря громадному каналу «утекания» российской тайги за кордон, Китай стал крупнейшим экспортером леса. При этом множество систем контроля (ЛесЕГАИС, таможня, пограничники) не давали полноценного результата в экспортном направлении.

С одной стороны, речь, безусловно, идет о внутренней российской коррупции, когда в незаконный экспорт леса вовлекаются вовлечены целые преступные структуры, куда входят не только «черные лесорубы», но и региональные чиновники, и представители правоохранительных органов. Неслучайно практически любое крупное уголовное дело о незаконной вырубке леса начинается с задержания какого-нибудь крупного местного чиновника, призванного этот лес охранять.

С другой стороны, существование нелегальных каналов очевидно поддерживалось за счет китайского спроса, когда бизнесмены и власти Китая не слишком интересовались «происхождением» леса и законностью вырубки поступавшего в страну кругляка.

В создавшейся ситуации у российской стороны, кажется, оставался только один выход. И недавно Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может пойти на экстраординарные меры и полностью запретить экспорт леса в Китай.

«Китай должен четко понимать, что, если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал министр.

Впрочем, обе стороны понимают, что подобная мера экономически невыгодна никому, поэтому уже тогда глава Минприроды РФ рассказал, что с китайскими партнерами ведутся переговоры о включении правоохранительных органов КНР в борьбу с «черными лесорубами». В Китае за природу отвечают три министра, отметил Дмитрий Кобылкин, подчеркнув, что уже попросил правоохранителей из КНР подключиться к решению проблемы, поскольку ему «очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России».

Кобылкин предложил китайской стороне не только совместно решать проблемы трансграничной лесной мафии, но и вместе взяться за восстановление лесов. В частности, речь идет создании селекционно-семеноводческих комплексов, которые будут высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России. «Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы», — сказал Кобылкин.

«Представители компартии Китая присутствовали при разговоре и полностью меня поддержали. У них с дисциплиной серьезно», — добавил министр. По его словам, российская сторона заложила на проект около 2 млрд руб. на реализацию проекта и со стороны КНР будет «неплохим шагом» выделить 3−4 млрд руб.

На днях с поддержкой инициатив российского Минприроды выступила и китайская сторона, подчеркнув, что сотрудничество в лесной промышленности — важная составляющая российско-китайского практического сотрудничества, отметив, что на протяжении многих лет две страны являются важными партнерами друг для друга в этой отрасли.

«В целом двустороннее сотрудничество в этой сфере является хорошим. Но, вместе с тем, в развитии лесной промышленности России существует проблема незаконной вырубки лесов, которая в определенной степени отразилась на глубине и качестве российско-китайского сотрудничества в этой сфере», — цитируют РИА «Новости» МИД КНР. «Китайская сторона поддерживает все усилия Российской Федерации и местных правительств для упорядочения развития лесной промышленности, поощряет обе стороны развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в культивировании лесных ресурсов и выращивании естественного леса», — заявили в министерстве.

До недавнего времени китайская сторона довольно остро реагировала на упреки со стороны российских партнеров в причастности к «черному» экспорту леса. Заняв позицию «честного покупателя», проблему «черных лесорубов» в КНР считали внутренним делом России. Хотя, это очевидно было не так, когда речь шла о преступных группировках, действовавших в международном масштабе. И теперь, видимо, дипломатичная, но принципиальная позиция Минприроды РФ все-таки побудила КНР задуматься о совместном решении проблемы. Безусловно поддержка ключевых заграничных партнеров, которой удалось заручиться Дмитрию Кобылкину, повысит и эффективность тех мер, которые его министерство принимает по борьбе с «лесной мафией» и внутри России.