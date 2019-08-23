Брянск, , 14:16 — REGNUM

Порядка 705 млн рублей выделили власти Брянска на приобретение для города общественного транспорта. Об этом сообщается в опубликованном пресс-службой мэрии отчете.

Соответствующие изменения в бюджет были внесены местными депутатами на внеочередном заседании городского совета.

Сообщается, что в прошлом финансовом году доходы городского бюджета составили рекордные 11 млрд 757 млн рублей против 12 млрд рублей расходов. Пополнение бюджета Брянска, согласно отчёту, составило более чем 800 млн рублей.

Таким образом, появилась возможность выделить порядка 705 млн рублей на покупку парка общественного транспорта.

«Обсуждается, какой это будет транспорт. Будут ли это привычные автобусы или на газомоторном топливе, может быть какая-то часть денег направлена на покупку троллейбусов», — сообщил мэр города Александр Хлиманков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области были выделены дополнительные средства на развитие транспортной системы. Власти региона планируют закупить 50 автобусов, которые будут работать на газомоторном топливе.

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