Сиэтл, США, , 14:00 — REGNUM

Министерство малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи открыло центр малого, среднего бизнеса и стартапов (Korea SMEs and Startups Center) в Сиэтле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, данный центр открылся в одном из городов США после подписания бизнес соглашения с представителями Green Seattle Partnership.

В рамках данного соглашения представители двух стран обязались поддерживать стартапы, проводить совместные исследования, разработки и семинары.

«Сиэтл — родина таких крупных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Boeing Company, Starbucks Corporation и Costco Wholesale Corporation. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим стартапам выйти на мировой рынок», — сообщили представители министерства.

Известно, что еще один Центр малого, среднего бизнеса и стартапов будет открыт в Нью-Дели, Индия в сентябре текущего года.