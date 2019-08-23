Минск, , 13:47 — REGNUM

Большинство качественных показателей официального прогноза развития белорусской экономики на 2019 год выполняется, «ситуация в экономике сбалансированная». Об этом 23 августа заявил председатель совмина Белоруссии Сергей Румас, прибывший с докладом к Александру Лукашенко.

Белорусский лидер поинтересовался: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?».

На это Румас ответил: «Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату».

«Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю — Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях — 80% и 40% к средней заработной плате», — сообщил председатель совмина Белоруссии.