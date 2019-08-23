Нью-Дели, , 16:08 — REGNUM

Несколько нефтеперерабатывающих заводов в Индии прекратили поставки топлива для авиакомпании Air India в шести аэропортах страны из-за задолженности. Представители Air India подтвердили эту информацию.

«В отсутствие поддержки акционерного капитала компания не может справиться в обязательствами по обслуживанию долга», — говорится в заявлении компании.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее, 15 июля, нефтеперерабатывающие предприятия предупреждали о возможности прекращения поставок. После вмешательства представителей правительства было решено отложить данный шаг.

Стоит отметить, что в 2018 году у компании был долг в 540 миллиардов рупий (примерно 7,47 миллиардов долларов).