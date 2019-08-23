Салехард, , 13:37 — REGNUM

Инфляция в Уральском федеральном округе в сегменте непродовольственных товаров выросла за июль на 1%. Годовая инфляция в данной сфере составила 2,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В Центробанке отмечают: как и в целом по России, инфляцию в сегменте непродовольственных товаров подстёгивает увеличение стоимости моторного топлива.

В июле, как ранее сообщало ИА REGNUM, завершилось действие соглашения нефтяных компаний и правительства России о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В результате цены на бензин выросли на Урале за год до 2%, на дизельное топливо — до 4,1%.

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