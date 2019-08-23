Тегеран, , 14:43 — REGNUM

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что с начала текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) мощность электростанций возросла до 84 795 мегаватт, что является новым национальным рекордом.

Согласно источнику, предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году, когда производство электроэнергии в стране достигло 69 194 мегаватта. В то же время, в момент прихода к власти правительства «надежды и благоразумия» Хасана Рухани данный показатель равнялся всего 12 631 мегаваттам, что почти в восемь раз меньше текущего.

Информационное агентство также отметило, что мощность солнечных и ветряных электростанций составляет лишь 750 мегаватт, при этом еще в 2015 году она составляла 219 мегаватт.