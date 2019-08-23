Москва, , 13:19 — REGNUM

Уровень безопасности Нижне-Камского шлюза (Набережные Челны) ФБУ «Администрация Камского бассейна ВВП» в настоящее время оценивается как пониженный, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Состояние шлюза оценивала комиссия в составе представителей Росморречфлота, администрации «Камводпуть», Волжского УГМРН Ространснадзора, ряда других ведомств и организаций. Специалисты выполнили преддекларационное обследование и проверили наличие и ведение технической документации на судоходном гидротехническом сооружении (СГТС).

«В соответствии с действующей декларацией безопасности уровень безопасности СГТС оценивается как пониженный», — говорится в сообщении.

Для повышения уровня безопасности специалисты рекомендовали администрации Камского бассейна выполнение соответствующего перечня мероприятий.

Нижне-Камский шлюз расположен Набережных Челнах (Татария). Объект второго класса введён в постоянную эксплуатацию в 1986 году. Служит для осуществления пропуска судов, поддержания подпорного уровня воды и пропуска паводковых вод.

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