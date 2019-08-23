Санкт-Петербург, 23 августа 2019, 13:18 — REGNUM
В сравнении с периодом 10-летней давности молодые люди стали больше зарабатывать, и в банках замечают этот процесс, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 23 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя данные министерства строительства и ЖКХ о снижении возраста ипотечных заемщиков.
Ранее заместитель главы ведомства Никита Стасишин рассказал «Известиям», что по итогам 2018 года 55% ипотечных кредитов было выдано граждан моложе 30 лет. В 2006 году этот показатель составлял 20%.