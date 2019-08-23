Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM

В сравнении с периодом 10-летней давности молодые люди стали больше зарабатывать, и в банках замечают этот процесс, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 23 августа, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя данные министерства строительства и ЖКХ о снижении возраста ипотечных заемщиков.

Ранее заместитель главы ведомства Никита Стасишин рассказал «Известиям», что по итогам 2018 года 55% ипотечных кредитов было выдано граждан моложе 30 лет. В 2006 году этот показатель составлял 20%.

«Вполне логично, что заемщик молодеет. Если сравнивать с периодом 10−15 летней давности, молодые люди стали заметно больше зарабатывать. Отчасти это объясняется и изменившейся структурой экономики, появлением новых профессий и видов деятельности.

Банки замечают этот процесс. Они смотрят на статистику и начинают согласовывать выдачу кредитов не с 22−23 лет, как это было сравнительно недавно, а уже с 18, если есть подтверждение заработка. Снижается и возраст согласования ипотеки», — отметил Максим Ельцов.