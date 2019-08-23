Москва, , 13:14 — REGNUM

Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химоружия (ФУБХУХО) считает правильным решение о создании на базе своих бывших объектов комплексов по переработке отходов.

«Четыре объекта перейдут к ФГУП «РосРАО» для развертывания на их базе производственно-технических комплексов по утилизации отходов I и II классов опасности. С учетом специфики созданных предприятий, мест их расположения и оснащения соответствующей современной инфраструктурой это правильное решение», — сообщил руководитель пресс-службы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Петр Чачило.

Передача ФГУП «РосРАО» объектов «Щучье» в Курганской области, «Марадыковский» в Кировской области, «Горный» в Саратовской области и «Камбарка» в Удмуртской Республике начнется уже в этом году будет происходить поэтапно по мере готовности зданий и сооружений.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому объекты, использовавшиеся для уничтожения химоружия должны быть перепрофилированы, в производственно-технические комплексы по утилизации особо опасных отходов. Заказчиком работ определен «Росатом», застройщиком — «РосРАО». Из бюджета в 2019−2023 годах будут выделены инвестиции для создания четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I—II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы).

Планируется, что в 2023 году в эксплуатацию будут введены комплексы «Марадыковский» (Кировская область), «Камбарка» (Удмуртия), «Щучье» (Курганская область) и «Горный» (Саратовская область), каждый мощностью до 50 тыс. тонн в год. Согласно постановлению, инвестиции в создание каждого комплекса составят по 5,1 млрд рублей, при этом по 4,3 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета.