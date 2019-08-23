Салехард, , 13:20 — REGNUM

На Ямале жилищные условия к 2 025 году улучшат более 20 тысяч человек. Правительство региона запланировало потратить на эти цели 35,7 млрд рублей. Об этом говорится в окружной Адресной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, опубликованной на сайте правительства ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переселять в новоё жильё будут граждан из жилых домов, изношенных более чем на 70%. В ближайшие 2019−2020 годы на эти цели направят более чем по 11 млрд рублей.

Кроме того, в рамках программы будут предоставлены квартиры более 5 700 малоимущим, у которых нет средств для расширения жилплощади.