Джакарта, , 12:59 — REGNUM

Индонезия стала крупнейшей страной-экспортером растения гамбир в мире, сообщает информационное агентство Antara.

В министерстве сельского хозяйства Индонезии заявили, что 80% мирового рынка производства и экспорта растения гамбир приходится на Индонезию.

Издание отмечает, что в 2018 году экспорт индонезийского растения составил 18 тысяч тонн стоимостью 55 млн долларов США.

Известно, что растение гамбир является сырьем для фармацевтической, текстильной, пищевой, косметической промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия является одним из основных производителей натурального каучука в мире.

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