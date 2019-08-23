Веллингтон, , 14:37 — REGNUM

Новозеландский конкурент американской корпорации SpaceX успешно провёл свой восьмой запуск. Компания Rocket Lab запустила ракету с коммерческими и военными спутниками на борту, сообщает новозеландский телеканал TV New Zealand.

В частности, на борту ракеты находился спутник морского наблюдения, заказанный UNSEENLABS, и четыре аппарата, принадлежащие ВВС США. Таким образом, Rocket Lab запустил на орбиту уже 39 спутников с территории Новой Зеландии, а текущая миссия стала четвёртой в 2019 году.

Компания использует ракеты-носители Electron сверхлёгкого класса. С их помощью на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км можно вывести 150 кг полезного груза, а на низкую околоземную орбиту — 250 кг. Стоимость запуска оценивается в 5−6,5 млн долларов.