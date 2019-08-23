Москва, , 12:45 — REGNUM

Несмотря на санкции, в последние годы обстановка в России стала гораздо более предсказуемой, а с последних экономических потрясений прошло довольно много времени. Это и объясняет высокую долю молодых семей среди ипотечных заемщиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, комментируя рост молодых ипотечников.

«Согласно опросам, более 7 млн семей планирует оформить ипотеку до 2024 года. Причем, если размер процентной ставки снизится до 8%, то это число должно оказаться еще выше.

Таким образом, темпы роста рынка ипотеки могут несколько замедлиться, но они все равно будут оставаться на достаточно высоком уровне.

Огромную роль в развитии сегмента играют госпрограммы: стратегия развития жилищной сферы подразумевает увеличение доли ипотечных займов по отношению к ВВП страны с уровня в 7% до 15−20% к 2025 году. Хоть это и далеко до уровня развитых стран, Россия сможет догнать по этому показателю страны Восточной Европы, что уже является неплохим достижением.

В целом сейчас в России крайне благоприятные условия для покупки квартиры в кредит: ключевая ставка ЦБ РФ находится на минимальных отметках и в ближайшее время должна опустить еще ниже.

Кроме того, молодые семьи могут рассчитывать на неплохую скидку как со стороны застройщика, так и финансовой организации, где могут снизить процентную ставку почти на 1−1,5%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России молодые люди в 2018 году поставили рекорд по числу взятых ипотечных кредитов.

Читайте также: Молодые ипотечники в России поставили рекорд