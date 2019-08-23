Копенгаген, , 13:14 — REGNUM

22 августа в Дании открылся крупнейший в стране парк ветряных мельниц под названием «Horns Rev 3». 49 ветрогенераторов с совокупным потенциалом в 407 мегаватт способны ежегодно обеспечивать электроэнергией порядка 425 тысяч домов. Благодаря введению парка в эксплуатацию, производство электроэнергии в Дании увеличилось на 12%.

По мнению профессора энергетического планирования Ольборгского университета Бриана Вад Матиесена, Дания стала еще на шаг ближе к полному отказу от использования ископаемого топлива. Владельцем ветряного парка является шведская компания Vattenfall, которая также будет заниматься обслуживанием мельниц — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Планирование парка «Horns Rev 3» началось еще в 2012 году, когда правительство Дании подписало договор с партиями Venstre, Консерваторами, Датской народной партией и партиями «Единого списка» о постройке парка ветряных мельниц мощностью под 400 мегаватт в Северном море. Ранее в Дании были введены в эксплуатацию парки «Horns Rev 1» и «Horns Rev 2» мощностью в 160 и 209 мегаватт соответственно.

Электроэнергию от нового парка будут получать не только жители Дании: электростанция в Эндрупе будет осуществлять поставку энергии в Швецию, Норвегию, ФРГ и Нидерланды. Бриан Мад Матиесен считает, что большая часть энергии должна все же использоваться в самой Дании.