Минск, , 12:22 — REGNUM

Белорусский производитель общественного электротранспорта «Белкоммунмаш» поставит в Батуми восемь электроавтобусов. Об этом 22 августа заявил посол Белоруссии в Грузии Михаил Мятликов, сообщает агентство «БелТА».

По его словам, первые электроавтобусы поступят в Грузию уже во второй половине 2019 года. Дипломат сказал, что курорты Грузии все чаще пользуется популярностью у жителей Белоруссии.

Мятликов отметил, что Грузия в основном поставляет синтетические нити, молоко и молочную продукцию, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Грузия, в свою очередь, экспортирует спиртные напитки, минеральные воды, орехи и нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем товарооборота между Грузией и Белоруссией составил $37 млн, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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