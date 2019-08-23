Сухум, , 12:18 — REGNUM

22 августа в заседании кабинета министров Абхазии был одобрен проект протокола к российско-абхазскому соглашению о софинансировании зарплат бюджетников. В протоколе прописаны целевые значения средней заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в 2020 году. Об этом сообщает АпсныПресс.

В соответствии с соглашением российские деньги выделяются на заработную плату работникам госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.Как отметил министр финансов Абхазии Джансух Нанба, срок действия двустороннего Соглашения продлен до 31 декабря 2022 года. Всего в рамках соглашения на 2020 год предполагается финансирование Российской Федерацией в объеме более 1 млрд рублей.