Чита, , 12:18 — REGNUM

Начать широкомасштабные уборочные работы забайкальским аграриям пока мешают дожди. Тем не менее, как сообщает сегодня, 23 августа, официальный сайт регионального правительства, аграрии крупнейшего агропромышленного предприятия региона «Комсомолец», расположенного в Чернышевском районе, уже успели скосить порядка 3000 гектаров рапса.

Александр Васильевич Федоров . После дождя.Проселок

«Подбор и обмолот валков в «Комсомольце» пока не производился в связи с выпавшими осадками», — поясняют в забайкальском правительстве.

Напомним, накануне, 22 августа в региональном ГУ МЧС передали штормовое предупреждение из-за заморозков. В ночь на 23 августа по южным, западным, восточным районам Забайкалья похолодало до минус 2 °C.

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