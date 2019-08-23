Воронеж, 23 августа 2019, 12:10 — REGNUM
В связи с открытием в Крыму туристического сезона работы по ремонту дорог на полуострове были практически полностью приостановлены, однако в сентябре подрядчик приступит к укладке верхнего слоя трассы «Таврида». Об этом ИА REGNUM 23 августа сообщили в пресс-службе Воронежского завода минеральных порошков.
Он также напомнил, что в Крыму первое предприятие по производству минерального порошка мощностью 6 тыс. тонн в месяц начало работу в августе 2017 года в Феодосии, а второе также на 6 тыс. тонн — в Симферополе в апреле 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом руководители компании-подрядчика сообщили, что на данный момент «Таврида» готова на 74%. Движение по трассе планирую открыть на три месяца раньше — в сентябре 2020 года.
Об этом: Крымскую трассу «Таврида» обещают открыть для движения в сентябре 2020 года