Воронеж, , 12:10 — REGNUM

В связи с открытием в Крыму туристического сезона работы по ремонту дорог на полуострове были практически полностью приостановлены, однако в сентябре подрядчик приступит к укладке верхнего слоя трассы «Таврида». Об этом ИА REGNUM 23 августа сообщили в пресс-службе Воронежского завода минеральных порошков.

«На сегодняшний день вся трасса «Таврида» на 100% подготовлена к укладке верхнего слоя асфальта. Согласно задумке, в сентябре поток отдыхающих снизится, после чего генеральный подрядчик приступит к укладке верхнего слоя. Спустя 6−7 месяцев трасса будет полностью покрыта асфальтом, богатым как битумом, так и минеральным порошком. Таким образом, к марту 2020 года асфальтобетонное покрытие трассы «Таврида» будет полностью завершено», — подчеркнул генеральный директор ООО «Воронежский завод минерального порошка» Алексей Евтухович.

Он также напомнил, что в Крыму первое предприятие по производству минерального порошка мощностью 6 тыс. тонн в месяц начало работу в августе 2017 года в Феодосии, а второе также на 6 тыс. тонн — в Симферополе в апреле 2019 года.

«На сегодняшний день совокупный объём производства обоих заводов составляет 12 тыс. тонн в месяц. К слову, симферопольская площадка обеспечит сырьем заводы в южной части трассы «Таврида», тем самым сократив логистические затраты и ускорив время доставки продукта», — добавил директор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом руководители компании-подрядчика сообщили, что на данный момент «Таврида» готова на 74%. Движение по трассе планирую открыть на три месяца раньше — в сентябре 2020 года.

Об этом: Крымскую трассу «Таврида» обещают открыть для движения в сентябре 2020 года