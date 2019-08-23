Чебоксары, , 12:10 — REGNUM

В Чебоксарах в рамках дела о банкротстве управляющей компании «Реал-Люкс» оценили дебиторскую задолженность: в целом долги перед УК составляют около 22,5 млн рублей, их рыночная стоимость определена в размере почти 7,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как правило, при оценке «дебиторки» в последующем идёт выставление на торги.

Право требования дебиторской задолженности физических и юридических лиц перед ООО «Реал-Люкс» в размере 22 487 983,06 рублей. Это просроченная задолженность, в том числе основной долг составляет 16 694 602,46 рублей, пени — 5 793 380,6 рублей. Что касается физических лиц, это жильцы, проживающие в многоквартирных домах по Эгерскому бульвару, проспекту 9-й пятилетки, улицам Кукшумская и Хузангая.

Для рыночной оценки дебиторской задолженности применялся сравнительный подход, в результате итоговая величина стоимости определена в сумме 7 398 546 рублей.

По последним данным, общая сумма кредиторской задолженности конкурсных кредиторов общества «Реал-Люкс», включенная в реестр требований, составляла 126 060 139,64 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 1 октября 2018 года общество «Реал-Люкс» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно инвентаризации, у компании нет наличных денег, в структуре основных средств — семь нежилых помещений, расположенных в Чебоксарах по Эгерскому бульвару, улице Кукшумской и проспекту 9-й Пятилетки.

Напомним, ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Управляющая компания «Надежный» выкупалось 7,723 млн рублей дебиторской задолженности, где львиную долю составляют долги жителей. При начальной стоимости 772,4 тыс. рублей максимальная предложенная цена за лот превысила 1,235 млн рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены. Эксперты считают, что в Чебоксарах может происходить скупка активов управляющих компаний, конечная возможная цель — «подмять» под себя городское ЖКХ. А затем, «скорее всего, начнут кошмарить население».

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