Мурманск, , 12:06 — REGNUM

Сегодня, 23 августа, в Мурманске генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и главаФГУП «Атомфлот»Мустафа Кашкаподписали контракт на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22 220. Подписание состоялось в рамках торжественной церемонии отправки из Мурманска в пункт постоянной дислокации г. Певек (Чукотский АО) первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

Ранее, на выездном заседании комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, Мустафа Кашка отмечал, что помимо трех ледоколов, которые сейчас строятся на «Балтийском заводе», до конца августа 2019 года планируется подписание контракта по еще двум суднам аналогичной серии.

6 августа «Балтийский завод» стал единственным участником и победителем электронного аукциона на их строительство, Максимальная стоимость работ оценивается в100058690000 рублей.

Согласно документации один ледокол следует построить не позднее 20 декабря 2024 года, второй — не позднее20 декабря 2026 года.

Напомним, что25 мая на «Балтийском заводе» был спущен атомный ледокол проекта 22 220 «Урал», здесь же продолжается строительство головного ледокола «Арктика» и «Сибирь». Они станут самыми большими и мощными в мире, смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до 3 метров иобеспечат лидерство России в Арктической зоне. Их длина составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

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