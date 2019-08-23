Сеул, , 12:06 — REGNUM

Представители южнокорейской компании LG Chem подписали долгосрочный контракт на поставку гидроксида лития с представителями китайской производственной компании Tianqi Lithium. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписанный договор будет действовать до 2022 года и может быть продлен еще на три года после согласования представителями компаний.

«Поскольку индустрия аккумуляторов развивается семимильными шагами мы продолжим расширять поставки сырья для аккумуляторов», — сообщили представители компании LG Chem.

По данным частного исследовательского института POSCO Research Institute, к 2025 году спрос на гидроксид лития увеличится до 4,05 млн тонн, а объем поставок — 2,2 млн тонн.