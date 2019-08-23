Москва, , 12:02 — REGNUM

Муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа получают самые высокие в России зарплаты. Самая маленькая зарплата — у муниципальных служащих на Псковщине, следует из данных Росстата.

В ЯНАО чиновник муниципального уровня получает в среднем 133,5 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в организациях региона в 102 тыс. рублей. Чиновники Югры получают по 97,5 тыс. рублей, на Чукотке — 93,8 тыс. рублей.

В десятку лидеров вошли Ненецкий автономный округ (93,7 тыс. рублей), Москва (91,4 тыс. рублей), Сахалинская область (90,6 тыс. рублей), Магаданская область (79 тыс. рублей), Камчатка (75,6 тыс. рублей), Мурманская область (66,8 тыс. рублей) и Якутия (62 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты муниципальных чиновников, от 23,1 тыс. до 18,1 тыс. рублей, в Северной Осетии, Дагестане, Смоленской области, Калмыкии, Алтайском крае, Курганской и Кировской областях, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Псковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России удовлетворены размером своей заработной платы только четверть работающих граждан. При этом каждому пятому, согласно опросу, зарплаты не хватает на месяц.

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