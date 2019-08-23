Уфа, , 12:04 — REGNUM

Старт началу строительных работ крупнейшего в РФ центра спортивной борьбы был дан в Уфе 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Башкирия.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вместе с трёхкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным и главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили заложили в фундамент будущего спортивного центра капсулу времени с обращением к будущим поколениям.

«Это будет дом для всех борцов республики. Мы думали, кому же посвятить этот дворец, и единодушно пришли к выводу, что должны отдать дань уважения великому борцу, великому человеку, сыну башкирского народа Владимиру Алексеевичу Борману. И приняли решение, что этот дворец будет носить его имя», — сообщил Радий Хабиров, закладывая капсулу.

По его словам, центр спортивной борьбы будет одним из самых востребованных спортивных сооружений республики.

Напомним, что международный центр спортивной борьбы площадью 29 тысяч кв. м будет построен в Уфе в микрорайоне «Глумилино». Он будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3 400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения.

Завершить строительство планируется в 2021 году.