Красноярск, , 11:53 — REGNUM

Объединённая зерновая компания (ОЗК), которой не так давно управляла печально известная группа «Сумма», объявила о намерении создать своё представительство в Сибири и усилить работу по сохранности запасов зерна интервенционного фонда. В Красноярском крае компания рассматривает возможности транспортно-логистического обеспечения отгрузок продукции сельского хозяйства на экспорт, а также хранения и переработки зерновых. Подробности рабочей встречи заместителя генерального директора АО «ОЗК» Владимира Печёного с красноярскими аграриями сообщает официальный сайт региона.

По данным красноярского министерства сельского хозяйства и торговли, в 2019 году регион ожидает получить около 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых что на 300 тыс. тонн больше в сравнении с 2018 годом.

«Сегодня за пределы края направлено 765 тыс. тонн зерна, это на 313 тыс. тонн больше к аналогичному периоду прошлого года. Около 60% в общем объеме отгрузок занимает пшеница, 20% — ячмень, 18% — рапс, остальное — овес и другие культуры. С каждым годом расширяется география поставок красноярского зерна. Его закупают 40 субъектов Российской Федерации, начиная с Приморского края и заканчивая Калининградской областью. Даже сибирские зернопроизводящие регионы — Алтайский край, Новосибирская и Омская области — высоко ценят нашу пшеницу. Сегодня на экспорт отгружено 134 тысячи тонн зерна и рапса 2018 сельскохозяйственного года», — отметил аграрный министр региона Леонид Шорохов.

Говоря о возможном заключении контрактов красноярских сельхозтоваропроизводителей с ОЗК (такое предложение компания пообещала разработать к 2010 году), чиновник отметил, что в Красноярском крае от ОЗК ждут льготного железнодорожного тарифа на перевозку зерна, а также высокой закупочной цены на зерно сибирских аграриев.

«Являясь государственной компанией, ОЗК выполняет роль агента и хранителя запасов интервенционного фонда, чья значительная часть находится в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Работу по сохранности зерна, его качеству мы намерены усилить. Для оперативного взаимодействия с красноярскими зернопроизводителями и элеваторами планируем создать сибирское представительство, аккредитовать на территории края элеваторы-партнеры и сельхозпроизводителей», — отметил Владимир Печёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Объединенная зерновая компания» является лидером по объемам хранения зерна интервенционного фонда. До аграрного сезона 2017 года государство использовало механизм интервенций, чтобы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключался в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен закупить зерно у производителей для их поддержки, а в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. ОЗК в этой схеме выступала государственным агентом по управлению фондом.

Однако после приватизации компании печально известной группой «Сумма» (управлявшие ею братья Магомедовы находятся под следствием по нескольким эпизодам мошенничества) интервенции прекратились, ОЗК стала работать исключительно на собственную прибыль, а долги за хранение «закромов родины» выросли до миллиардных цифр.

Читайте также: Хранителям «закромов Родины» задолжали более миллиарда рублей

Читайте также: Дело братьев Магомедовых обрастает новыми эпизодами