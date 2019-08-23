Киев, , 11:48 — REGNUM

На Украине изучат возможность поставок ядерного топлива от канадской компании Cameco Corporation.

Об этом 23 августа сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом», которая является оператором АЭС Украины, ссылаясь на подписанный с канадской компанией меморандум.

«Согласно Меморандуму, стороны рассмотрят возможности развития сотрудничества по поставке и производству по технологиям Cameco урановой продукции и ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Украинская компания не уточняет возможные объемы закупок и финансовую сторону вопроса.

Cameco входит в тройку крупнейших производителей урана в мире. По данным 2018 года, на компанию приходится около 18% мировой добычи и 9% мировых поставок урана.

ИА REGNUMнапоминает, что 21 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации.

В настоящий момент 6 из 15 блоков АЭС Украины используют топливо американской компании Westinghouse — в частности, блоки №1, №3, №4 и №5 Запорожской АЭС, а также на блоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС.

Согласно официальным данным, по итогам 2018 года Украина приобрела ядерное топливо на сумму $523,151 млн, в том числе у России — на $374,621 млн, у Westinghouse — на $148,53 млн.