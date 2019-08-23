Пекин, , 11:43 — REGNUM

Одна из крупнейших китайских страховых компаний China Life Insurance Co., увеличила свою чистую прибыль за первую половину 2019 года на 128,9% до 37,6 млрд юаней ($5,33 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Компания обеспечила премиальный доход в размере 377,98 млрд юаней за первую половину 2019 года, что на 4,9% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Рассчитанная с учетом доналогового дохода различных видов страхования чистая прибыль от страхования жизни у компании возросла на 112,9%, от страхования несчастные случаев — на 440%, а от медицинского страхования — на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущая китайская страховая компания Ping An Insurance Group Co. также на 68,1% увеличила свою чистую прибыль за первую половину 2019 года.

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