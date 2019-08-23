Киев, , 11:34 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский действительно собирается, насколько это возможно, «убить и расчленить» все монополии, которые «высасывают кровь» из украинских налогоплательщиков.

Об этом в интервью изданию «Главком» заявил экономический советник Зеленского, кандидат на пост премьер-министра Украины Олег Устенко.

По его словам, Зеленский собирается развивать конкуренцию и ликвидировать ненужные государству «кормушки». Как уточнил Устенко, речь идет о госпредприятиях «Укрспирт», «Коневодство Украины», НАК «Нафтогаз», «Укрзализныця» и многих других, которые в существующем формате просто не нужны.

«Сейчас они просто забирают ресурс, прежде всего денежный, из украинской экономики, и не позволяют тратиться на программы, которые должны изменить восприятие украинцами самих себя», — пояснил Устенко.

Также советник заявил, что Зеленский живет в логике открытия всего, что возможно, для частного бизнеса.

«Он — сторонник приватизации не потому, что хочет немедленно заработать деньги в госбюджет, как пытаются это представить, а потому что хочет сразу поднять эффективность экономики. Поэтому он не будет воспринимать критику, что, мол, зачем приватизировать сейчас, давайте лучше подождем, когда рынок вырастет», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Устенко в одном из интервью уже заявлял о желании нынешней власти избавиться от крупных госкопаний, использовав формулировку, что «те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены».

После этого советника Зеленского жестко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян, заявивший, что реализация этого плана приведет к гибели логистической системы Украины, и госокомпания «Нафтогаз Украины», в которой предложили «обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов».

Президент Зеленский действительно неоднократно заявлял, что выступает за масштабную приватизацию в стране, однако не использовал столь радикальные формулировки. В офисе президента последние заявления Устенко до сих пор не комментировали.