Москва, 23 августа 2019, 11:29 — REGNUM
Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин. Об этом говорится в сообщении компании.
Пока такой возврат разрешён для 10 млн самых популярных товаров, но позже его хотят расширить почти на весь ассортимент, включая одежду, обувь, ноутбуки и планшеты. Вернуть товар можно в течение двух недель после доставки вне зависимости от стоимости. Не подлежит возврату нижнее белье, пошитые на заказ свадебные платья и электронные компоненты.
Прежде возврат допускался при явном несоответствии заявленным при покупке характеристикам. Покупатель должен был вступить в диалог с продавцом, договориться об обратной пересылке и оплатить её.
Теперь необходимо получить специальный код в диалоге с продавцом и предъявить его в отделении «Почты России». В компании полагают, что обратный перевод денег не должен занять больше 21 дня.
Как сообщало ИА REGNUM, китайская торговая площадка AliExpress ищет партнеров в России для поставки в магазины непродовольственных товаров.
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