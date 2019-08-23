Архангельск, , 11:15 — REGNUM

В Архангельской области не хватает средств на выполнение первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, региону необходимо более 675 млн рублей.

«Более 212 млн рублей — на установку ограждений, 154 млн рублей — на установку видеонаблюдения и 309 млн рублей — на установку систем контроля и управления доступом», — сообщили в правительстве.

В этом году на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций из местного и регионального бюджетов в 2019 году выделено более 333,4 млн рублей. Еще 405 млн рублей региональные власти планируют выделить пр формировании бюджета на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Архангельской области учебный год начнется в 610 образовательных учреждениях.