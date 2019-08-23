Калуга, , 11:14 — REGNUM

Калужская область направила в Минсельхоз России комплект документов, в состав которого вошло 35 проектов комплексного развития из 13 муниципальных районов. Общий объем финансирования этих объектов составит два миллиарда рублей, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Для реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» в 2020 году планируется привлечь в регион 2 млрд 555 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 1 млрд 875 млн рублей, из казны области — 212,7 млн рублей, из местных бюджетов — 73,4 млн рублей, из внебюджетных источников — 393,9 млн рублей.

Государственная программа впервые охватит малые города численностью до 30 тысяч человек, напрямую связанные с сельскими территориями трудовыми и социальными связями.