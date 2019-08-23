Ярославль, , 11:14 — REGNUM

Правительство Ярославской области продолжит сотрудничество с ПАО «Транснефть», которое планирует вложить в этом году в реализацию социально значимых для региона проектов 50 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Встреча Дмитрия Миронова и Владимира Радова

Информация об этом прозвучала на рабочей встрече губернатора Дмитрия Миронова с генеральным директором ООО «Транснефть-Балтика» Владимиром Радовым.

«Компания обеспечивает для жителей области рабочие места, успешно решает социальные вопросы своих сотрудников в Ярославле, Мышкинском и Некоузском районах, — отметил Дмитрий Миронов. — Ранее уже было выделено 50 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию учреждений образования, здравоохранения, культуры. Мы ценим этот вклад в развитие региона и надеемся, что работа в этом направлении будет продолжена. Считаю, что наше дальнейшее сотрудничество имеет хорошие перспективы. Мы готовы в рамках своих полномочий содействовать реализации инвестиционных планов компании, строительству новых объектов инфраструктуры».

В первом соглашении, заключенном между правительством области и компанией, обозначены 13 социально значимых проектов. Часть из них уже реализована.

Помощь компании в первую очередь направлена на развитие социальной инфраструктуры сельских территорий. Приобретены оборудование для детской музыкальной школы Большесельского района, спортивный инвентарь для Мышкинской и Некоузской детско-юношеских спортивных школ.

В Большесельском и Угличском районах будут обустроены спортивные площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Также компания помогает в реконструкции здания библиотеки в поселке Лесная Поляна Ярославского района. Там будет создан молодежный центр.

В новый перечень будет включено еще 17 проектов. Среди них ремонт Карабихского центра культуры, молодежи и спорта, двух амбулаторий в поселках Дубки и Борок, спортзала Мышкинского Дома культуры и многое другое.

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