Москва, , 11:08 — REGNUM

Мексиканская Interjet — последняя зарубежная авиакомпания, которая эксплуатирует российские самолёты Sukhoi SuperJet 100, — намерена избавиться от воздушных судов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на целый ряд источников.

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Отмечается, что в настоящее время Interjet, в парке которого имеются 22 SSJ-100, уже начала поиск покупателей на лайнеры. На такой шаг в компании пошли из-за трудного финансового положения. Издание напоминает, что в 2016—2107 годах мексиканская Interjet — второй по величине эксплуатант SSJ-100 после «Аэрофлота» — перестала платить производителям за запчасти для SSJ-100 и начала использовать компоненты лайнеров для поддержания лётной годности другой части парка.

Точное количество самолётов, которые намерена продать компания, пока неизвестно. Одни источники утверждают, что из 22 самолётов может быть продан только 21, так как один уже пущен на запчасти. По сведениям другого собеседника, речь идёт о 14 лайнерах.

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Утверждается, что производитель SSJ-100 — «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — помогает авиакомпании в поиске покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 российских Sukhoi Superjet 100, отправив на хранение.

В апреле 2019 года стало известно, что Interjet намерена отказаться от закупки восьми самолётов SSJ-100 из-за тяжёлого финансового состояния. На тот момент сумма долга компании достигала $150 млн.

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